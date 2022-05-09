Стало відомо, коли поновиться евакуація з Луганської області

Евакуація з Луганської області поновиться після того, як українські військові зачистять Білогорівку від окупантів, які проникли на її територію. До цього пересуватися по трасі небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, зараз українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу по річці перейшли окупанти.

"Як тільки приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі і сусідньому селі Шипілове, де 11 жителів заблоковані в підвалі приватного будинку, сподіваємося, що вони дочекаються", - зазначив він.

Він також підкреслив, що військові в Попасній тримають оборону на нових укріплених позиціях, скоро ситуація має змінитися в наш бік.

"На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч осіб. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - додав Гайдай.