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Стало відомо, коли поновиться евакуація з Луганської області

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Луганська область, Понеділок 09 травня 2022 15:38
Стало відомо, коли поновиться евакуація з Луганської області Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Ілона Свиридова

Евакуація з Луганської області поновиться після того, як українські військові зачистять Білогорівку від окупантів, які проникли на її територію. До цього пересуватися по трасі небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, зараз українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу по річці перейшли окупанти.

"Як тільки приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі і сусідньому селі Шипілове, де 11 жителів заблоковані в підвалі приватного будинку, сподіваємося, що вони дочекаються", - зазначив він.

Він також підкреслив, що військові в Попасній тримають оборону на нових укріплених позиціях, скоро ситуація має змінитися в наш бік.

"На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч осіб. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - додав Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні евакуацію з Луганської області скасували через те, що єдиний маршрут знаходиться під російськими обстрілами.

До цього російські війська скинули бомбу на школу в Білогорівці, живцем поховавши десятки людей.

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Луганськ евакуація Війна Росії проти України
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