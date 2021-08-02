СНБО потребовало сменить руководство УЗ: нынешнее привело компанию к дефолту

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) инициировал введение временного управления на АО "Укрзалиныця" . Это связано с критическим состоянием УЗ, которое угрожает нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ СНБО.

Согласно этому документу, руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации ж/д. Это вынуждает компанию закупать дизельное топливо у России.

Также в СНБО обвиняют топ-менеджмент в недосчете зарплат и неэффективных закупках. Сейчас в.и.о. главы УЗ выполняет Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве компанией.

В документе также сказано, что главная проблема УЗ - кредитные обязательства на 35,8 млрд грн и еще 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая ж/д".

Отмечается, что это грозит техническому дефолту компании. Критическая ситуация на УЗ свидетельствует об угрозах госбезопасности, что может привести к дестабилизации работы критических объектов ж/д отрасли.

Временное управление продлится до тех пор, пока не изберут главу правления, и не сформируют орган управления компании.