"Слуга народа" определилась с главой фракции и комитетов

Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Давид Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

Четвертый номер избирательного списка политической партии "Слуга народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде, будущие кандидаты от партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

Кроме того, во фракции будут также 15 заместителей главы. В партии уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по европейской интеграции - Мария Мезенцева. Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.

Напомним, партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова.