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Стало известно, кто возглавит сборную Германии после Евро-2020. Контракт уже подписан

Автор: Игорь Литвиненко

Немецкая федерация футбола подписала контракт с новым наставником национальной сборной. После Чемпионата Европы-2020 Германию возглавит Ханс-Дитер Флик.

Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Германии.

Контракт рассчитан до 2024 года. Соглашение вступит в силу 1 июля.

"Все прошло на удивление быстро для меня с подписью, но я очень рад, что могу работать тренером сборной. Сезон только что закончился, и два года в "Баварии" помогли мне в командном духе. У нас есть все основания с оптимизмом подойти к предстоящим турнирам, например, к домашнему чемпионату Европы в 2024 году", - заявил Флик.

Напомним, нынешний наставник Бундестим Йоахим Лев покинет сборную после Евро-2020. Он возглавлял Германию на протяжении 15 лет, завоевав серебро ЧЕ-2008, бронзу ЧМ-2010 и двух ЧЕ-2012 и 2016, а также стал чемпионом мира в 2014 году в Бразилии.

Ранее РБК-Украина писало, что Ханс-Дитер Флик покинет "Баварию" по окончанию сезона. Вместо него клуб возглавит Юлиан Нагельсманн, который в нынешнем сезоне тренировал "Лейпциг".

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