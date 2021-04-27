"Бавария" официально объявила о назначении нового главного тренера. Ему всего 33 года

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании контракта с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном. 33-летний наставник "РБ Лейпциг" возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года.

Контракт с Нагельсманном рассчитана на 5 лет - до 30 июня 2026 года.

"Юлиан Нагельсманн - это новое поколение тренеров. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Юлианом Нагельсманном мы продолжим большие успехи последних нескольких лет", - заявил президент "Баварии" Герберт Хайнер.

Нагельсманн начал свою карьеру в качестве главного тренера в "Хоффенхайме" в 2016 году. С 2019 он возглавляет "РБ Лейпциг" с которым в прошлом году доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, сейчас мюнхенский клуб возглавляет Ханс-Дитер Флик, который объявил об уходе из "Баварии" по окончанию сезона.

"Бавария" за три тура до конца чемпионата опережает нынешний клуб Нагельсманна "Лейпциг" на 7 очков и уже в следующем туре может оформить чемпионство.