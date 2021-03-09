ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Новина українською → Берлин, Вторник 09 марта 2021 12:29
Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020 Фото: Йоахим Лев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет в отставку после Евро-2020, который перенесен на лето этого года. Он проработал на этом посту 15 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Немецкого футбольного союза.

"Я делаю этот шаг очень сознательно, я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы", - заявил Лев.

Он также поблагодарил Немецкий футбольный союз за то, что в течение многих лет организация создавала для него и команды идеальные условия для работы.

Отметим, Йоахим Лев возглавил бундестим 1 августа 2006 года, до этого работал помощником предыдущего тренера Юргена Клинсманна.

За время работы со сборной Германии Лев завоевал серебро чемпионата Европы 2008, бронзу чемпионата мира 2010 и двух чемпионатов Европы 2012 и 2016, а также стал чемпионом мира во время ЧМ-2014 в Бразилии.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский Бильбао, шотландский Глазго и ирландский Дублин могут остаться без матчей Евро-2020, поскольку власти пока не гарантируют допуск болельщиков на стадионы из-за пандемии.

Также сообщалось, что фанатам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Германия Евро-2020 Футбол
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти