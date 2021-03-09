Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет в отставку после Евро-2020, который перенесен на лето этого года. Он проработал на этом посту 15 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Немецкого футбольного союза .

"Я делаю этот шаг очень сознательно, я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы", - заявил Лев.

Он также поблагодарил Немецкий футбольный союз за то, что в течение многих лет организация создавала для него и команды идеальные условия для работы.

Отметим, Йоахим Лев возглавил бундестим 1 августа 2006 года, до этого работал помощником предыдущего тренера Юргена Клинсманна.

За время работы со сборной Германии Лев завоевал серебро чемпионата Европы 2008, бронзу чемпионата мира 2010 и двух чемпионатов Европы 2012 и 2016, а также стал чемпионом мира во время ЧМ-2014 в Бразилии.