Стало відомо, хто очолить збірну Німеччини після Євро-2020. Контракт вже підписаний

"Все пройшло напрочуд швидко для мене з підписом, але я дуже радий, що можу працювати тренером збірної. Сезон щойно закінчився, і два роки в "Баварії" допомогли мені в командному дусі. У нас є всі підстави з оптимізмом підійти до майбутніх турнірів, наприклад, до домашнього чемпіонату Європи в 2024 році", - заявив Флік.

Нагадаємо, нинішній наставник Бундестім Йоахім Лев покине збірну після Євро-2020. Він очолював Німеччину протягом 15 років, завоювавши срібло ЧЄ-2008, бронзу ЧС-2010 і двох ЧЄ-2012 і 2016, а також став чемпіоном світу в 2014 році в Бразилії.

Раніше РБК-Україна писало, що Ханс-Дітер Флік покине "Баварію" по закінченню сезону. Замість нього клуб очолить Юліан Нагельсманн, який в нинішньому сезоні тренував "Лейпциг".