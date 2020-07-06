Стало известно, кто возглавил Антимонопольный комитет вместо Терентьева

Антимонопольный комитет Украины назвал нового руководителя вместо уволенного Юрия Терентьева. Выполнять обязанности руководителя АМКУ будет первый заместитель Терентьева.

Об этом говорится в заявлении АМКУ.

С сегодняшнего выполнять обязанности главы Антимонопольного комитета будет государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

До назначения на должность первого заместителя председателя АМКУ Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест", директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.

Напомним, Терентьев был уволен с должности главы АМКУ на заседании парламента 3 июля. Его освобождение поддержало минимально необходимое количество депутатов - 226. Голосование состоялось, несмотря на то, что Терентьев просил отозвать заявление о своей отставке.

Увольнение Терентьева также поддержали и в экономическом комитете Верховной Рады.