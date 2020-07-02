Экономический комитет рекомендует Раде уволить главу АМКУ Терентьева

Фото: глава АМКУ Юрий Терентьев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, а также копия постановления, которая оказалась в распоряжении РБК-Украина.

"Рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.

Стоит отметить, что сам глава АМКУ просит об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову в четверг.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 3 июля, в 14:00; при этом он не смог точно ответить, будут ли рассматривать отставку главы АМКУ.

Как отметила экс-госуполномпоченная АМКУ Агия Загребельская, источником информации о предстоящей отставке главы АМКУ Юрия Терентьева – является он сам. Таким образом, Терентьев шантажирует Офис президента, однако реакция власти на подобный шантаж может быть разной, к тому же причин для его отставки - более, чем достаточно.

По ее словам, главой АМКУ может стать Ольга Пищанская, которая сейчас является первым заметителем главы АМКУ.

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Автор: Юлия Струк