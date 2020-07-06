Стало відомо, хто очолив Антимонопольний комітет замість Терентьєва

Антимонопольний комітет України назвав нового керівника замість звільненого Юрія Терентьєва. Виконувати обов'язки керівника АМКУ буде перша заступниця Терентьєва.

Про це йдеться у заяві АМКУ.

Від сьогодні виконувати обов'язки глави Антимонопольного комітету буде державна уповноважена Ольга Піщанська.

До призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест", директором ТОВ "Закупівельні рішення" та комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

Нагадаємо, Терентьєв був звільнений з посади глави АМКУ на засіданні парламенту 3 липня. Його звільнення підтримала мінімально необхідна кількість депутатів - 226. Голосування відбулося попри те, що Терентьєв просив відкликати заяву про свою відставку.

Звільнення Терентьєва також підтримали й в економічному комітеті Верховної Ради.