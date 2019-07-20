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Запад Украины сегодня накроют дожди

Новости » Общество    20.07.2019 - 10:00
Запад Украины сегодня накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западной части страны сегодня дожди с грозами, температура воздуха днем достигнет +25+27

Погода в Украине сегодня, 20 июля, ухудшится в западных областях, а на юге температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западной части страны сегодня дожди с грозами, температура воздуха днем достигнет +25+27, а ночью ожидается +11+14. По всей остальной территории страны переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +12+14.

На юге страны сегодня жара. Температура воздуха днем +29+31, а ночью ожидается +15+17.

Запад Украины сегодня накроют дожди

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха достигнет +26+28, а ночью ожидается +14+16.

Запад Украины сегодня накроют дожди

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