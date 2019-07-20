Стало відомо, коли в Україну повернуться прохолода і дощі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

23 липня по всій країні очікуються дощі з грозами

З вівторка, 23 липня, погода в Україні погіршиться, у всіх областях країни очікуються дощі з грозами. Про це свідчать дані "Укргідрометцентру".

За даними синоптиків, 23 липня температура знизиться майже у всіх регіонах. Також у всіх областях очікуються дощі з грозами.

Зокрема, в Києві обіцяють дощі з грозами вдень, вночі - змінну хмарність. Температура у столиці вдень очікується до +24, вночі - до +18. 23 липня місцями пройде короткочасний грозовий дощ. Температура вдень 22 липня буде від +25 до +27 градусів, вдень 23 липня - від +20 до +24.

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 21 липня, буде теплою, проте місцями очікується невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. За даними синоптиків, 21 липня в Україні, крім східних і більшості південних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 20 липня, очікується погіршення погоди у західних областях країни. На заході сьогодні очікуються грозові дощі, на решті території - без опадів. У південних областях вдень повітря прогріється до +31, уночі триматиметься на рівні від +15 до +17.