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Стало известно, когда Украина может получить первое тяжелое оружие из Германии

Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.

Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство PNP.

Так, украинский дипломат с позитивом отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, однако призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.

"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.

Напомним, на днях Шольц рассказал, какое оружие Украина уже получила от Германии. И в том перечне не было тяжелого вооружения, важность которого постоянно подчеркивает украинская сторона.

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