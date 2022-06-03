Стало відомо, коли Україна може отримати першу важку зброю з Німеччини
Перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня.
Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке агентство PNP.
Так, український дипломат з позитивом відреагував на нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про наміри передати Україні ракетні системи ППО Iris-T, проте закликав пришвидшити цей процес, оскільки передача важкого озброєння досі перебуває у підвішеному стані.
"Але якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки... Ви бачите, на скільки небезпечна ситуація", - сказав Мельник.
Нагадаємо, днями Шольц розповів, яку зброю Україна вже отримала від Німеччини. І тому переліку не було важкого озброєння, на важливості якого постійно наголошує українська сторона.
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