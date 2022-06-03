ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли Україна може отримати першу важку зброю з Німеччини

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 03 червня 2022 17:45
Стало відомо, коли Україна може отримати першу важку зброю з Німеччини Фото: Андрій Мельник, посол України в Німеччині (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня.

Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке агентство PNP.

Так, український дипломат з позитивом відреагував на нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про наміри передати Україні ракетні системи ППО Iris-T, проте закликав пришвидшити цей процес, оскільки передача важкого озброєння досі перебуває у підвішеному стані.

"Але якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки... Ви бачите, на скільки небезпечна ситуація", - сказав Мельник.

Нагадаємо, днями Шольц розповів, яку зброю Україна вже отримала від Німеччини. І тому переліку не було важкого озброєння, на важливості якого постійно наголошує українська сторона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Відведення озброєння Андрей Мельник Україна Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні