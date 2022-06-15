ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ

Новость на русском →
Україна, Середа 15 червня 2022 22:21
Стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ Фото: стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ (bundeswehr)
Автор: Євгеній Прокопенко

Реактивні системи залпового вогню HIMARS разом із боєприпасами та навченим розрахунком будуть перекинуті в Україну до кінця червня.

Про це на брифінгу в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Він не уточнив, про яку кількість РСЗВ йдеться.

Міллі також сказав, що США та їхні союзники навчили 60 українських військовослужбовців на HIMARS та 420 - на гаубицях M777, а також на бронетранспортерах та безпілотних авіаційних системах.

Він сказав, що міжнародне співтовариство надало 97 000 протитанкових систем - більше, за словами генерала, ніж танків у світі.

Нагадаємо, у США розповіли про новий пакет оборонної підтримки України. Він включає артилерію, ракетні системи, озброєння берегової оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського