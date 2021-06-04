UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, когда Украина полностью перейдет на электронные больничные

Автор: Наталья Скороход

В Украине уже запустили пилотный проект по выдаче электронных больничных с начала июня. Сегодня стало известно, когда украинские больницы больше не будут выдавать больничные в бумажном виде.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, медицинские учреждения страны должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021 года. А до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

"Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности, будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава", - объяснил Ляшко.

Он отметил, что соответствующий приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведении их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста. Но новые изменения не могут заработать сразу - сначала нужно время, чтоб обучить медицинских работников.

Ляшко также добавил, электронные больничные имеют массу преимуществ как для пациентов, так и для их работодателей.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - пишет Ляшко.

Как известно, в Украине с 1 июня заработал пилотный проект по внедрению электронных больничных. Теперь больницы будут выдавать больничные как в бумажном, так и в электронном виде.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули право брать больничные. Соответствующий закон подписал президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медицина