Зеленский вернул украинцам право получать больничные
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий украинцам право получать материальную помощь из Фонда социального страхования или так называемых больничных. Эти выплаты были отменены из-за законодательной коллизии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Документ вносит изменения в статью 22 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности” № 1380-ІХ, отмечается в сообщении.
Подписанный закон возвращает украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве или так называемых больничных.
Эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”, которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.
Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи», - уточнили в пресс-службе главы государства.
Документ вступает в силу 30 июня 2021 года со дня введения в действие закона “О реабилитации в сфере здравоохранения”.
Напомним, в Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Это не повлияет на сроки финансирования помощи, заверили в Фонде социального страхования.
Как писало РБК-Украина, с 1 января 2021 года в государстве ввели превентивную верификацию информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью.
Так, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат.