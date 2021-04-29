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Зеленский вернул украинцам право получать больничные

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 17:53
Зеленский вернул украинцам право получать больничные Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий украинцам право получать материальную помощь из Фонда социального страхования или так называемых больничных. Эти выплаты были отменены из-за законодательной коллизии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Документ вносит изменения в статью 22 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности” № 1380-ІХ, отмечается в сообщении.

Подписанный закон возвращает украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве или так называемых больничных.

Эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”, которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.

Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи», - уточнили в пресс-службе главы государства.

Документ вступает в силу 30 июня 2021 года со дня введения в действие закона “О реабилитации в сфере здравоохранения”.

Напомним, в Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Это не повлияет на сроки финансирования помощи, заверили в Фонде социального страхования.

Как писало РБК-Украина, с 1 января 2021 года в государстве ввели превентивную верификацию информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью.

Так, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат.

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