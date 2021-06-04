Стало відомо, коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні

За його словами, медичні установи країни повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року. А до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

"Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листи непрацездатності. Рішення про вид документа, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності, буде приймати лікар відповідно до вимог МОЗ", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що відповідний наказ "Про деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їх перевірки" вже підписаний і пройшов експертизу Мін'юсту. Але нові зміни не можуть заробити відразу - спочатку потрібен час, щоб навчити медичних працівників.

Ляшко також додав, електронні лікарняні мають масу переваг як для пацієнтів, так і для їх роботодавців.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці підуть від паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування в процесі оформлення своєму працівникові виплат за лікарняний", - пише Ляшко.