ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 15:33
В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные Фото: в Украине будут тестировать е-больничные (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотной форме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Об этом шла речь на совещании в офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.

Как ранее заявляли в Министерстве здравоохранения, изначально электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве поясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Напомним, в конце марта в МОЗ заявляли, что электронный больничный в Украине заработает уже в ближайшее время.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, который вернул украинцам право брать больничные. Больничные были отменены из-за законодательной коллизии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины тестирование больница
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом