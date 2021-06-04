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Стало відомо, коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 23:58
Стало відомо, коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні Фото: українці отримуватимуть лікарняні в електронному вигляді (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Україні вже запустили пілотний проєкт з видачі електронних лікарняних з початку червня. Сьогодні стало відомо, коли українські лікарні більше не видаватимуть лікарняні в паперовому вигляді.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, медичні установи країни повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року. А до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

"Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листи непрацездатності. Рішення про вид документа, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності, буде приймати лікар відповідно до вимог МОЗ", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що відповідний наказ "Про деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їх перевірки" вже підписаний і пройшов експертизу Мін'юсту. Але нові зміни не можуть заробити відразу - спочатку потрібен час, щоб навчити медичних працівників.

Ляшко також додав, електронні лікарняні мають масу переваг як для пацієнтів, так і для їх роботодавців.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці підуть від паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування в процесі оформлення своєму працівникові виплат за лікарняний", - пише Ляшко.

Як відомо, в Україні з 1 червня запрацював пілотний проект із впровадження електронних лікарняних. Тепер лікарні видаватимуть лікарняні як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Раніше повідомлялося, що українцям повернули право брати лікарняні. Відповідний закон підписав президент.

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