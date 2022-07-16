Стало відомо, коли суд в Гаазі може розпочати розгляд справи про геноцид українців

Міжнародний суд ООН у Гаазі зможе розпочати розгляд справи про звинувачення Росії у геноциді українців вже цією осінню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агента України в Міжнародному суді ООН Антона Кориневича в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна подала в Гаагу меморандум 1 липня. Тепер Росія має три місяці, щоб передати свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Після цього суд ООН зможе перейти до розгляду справи по суті. Це може статися в жовтні.

За словами Кориневича, Україна може притягнути до відповідальності не лише Росію як державу, а й конкретних осіб, винних у геноциді.