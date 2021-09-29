Стало известно, кто станет следующим премьером Японии

На выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии победил бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он сменит Есихидэ Суга на должности премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Сообщается, что во второй тур голосования вышли Кисида и тоже бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно. В результате первый получил 257 из 427 голосов и возглавил правящую партии. Он также станет 100-м по счету премьер-министром Японии.

Напомним, в начале сентября Суга объявил, что не примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), и уйдет в отставку.

Он стал премьером в сентябре 2020 года после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.