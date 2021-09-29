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Стало известно, кто станет следующим премьером Японии

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Токио, Среда 29 сентября 2021 11:59
Стало известно, кто станет следующим премьером Японии Фото: будущий премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

На выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии победил бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он сменит Есихидэ Суга на должности премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что во второй тур голосования вышли Кисида и тоже бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно. В результате первый получил 257 из 427 голосов и возглавил правящую партии. Он также станет 100-м по счету премьер-министром Японии.

Ожидается, что парламент утвердит нового главу правительства 4 октября.

Напомним, в начале сентября Суга объявил, что не примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), и уйдет в отставку.

Он стал премьером в сентябре 2020 года после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

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