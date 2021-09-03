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Японский премьер не примет участие в выборах и объявил об отставке

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Токио, Пятница 03 сентября 2021 14:41
Японский премьер не примет участие в выборах и объявил об отставке Фото: премьер Японии Есихидэ Суга (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Премьер Японии Есихидэ Суга не примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре. Это означает, что он уйдет в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"И разработка мер против коронавируса, и предвыборная деятельность требуют от меня огромного количества энергии. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать", - заявил Суга.

Также сообщается, что срок полномочий премьера истекает в конце сентября.

Напомним, Суга стал премьер-министром Японии 16 сентября 2020 года после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

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