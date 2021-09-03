Японский премьер не примет участие в выборах и объявил об отставке

Премьер Японии Есихидэ Суга не примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре. Это означает, что он уйдет в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

"И разработка мер против коронавируса, и предвыборная деятельность требуют от меня огромного количества энергии. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать", - заявил Суга.

Также сообщается, что срок полномочий премьера истекает в конце сентября.