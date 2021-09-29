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Стало відомо, хто стане наступним прем'єром Японії

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Токіо, Середа 29 вересня 2021 11:59
Стало відомо, хто стане наступним прем'єром Японії Фото: майбутній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

На виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії Японії переміг колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда. Він змінить Йосіхіде Суга на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що в другий тур голосування вийшли Кісіда і теж колишній глава МЗС і Міноборони Японії Таро Коно. В результаті перший отримав 257 з 427 голосів і очолив правлячу партії. Він також стане 100-м за рахунком прем'єр-міністром Японії.

Очікується, що парламент затвердить нового главу уряду 4 жовтня.

Нагадаємо, на початку вересня Суга оголосив, що не візьме участь у виборах голови правлячої Ліберально-демократичної партії( ЛДП), і піде у відставку.

Він став прем'єром у вересні 2020 року після того, як його попередник Сіндзо Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.

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Прем'єр-міністр Японія
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