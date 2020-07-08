Стало известно, когда США официально выйдут из ВОЗ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Выход из организации состоится в 2021 году

Белый дом официально уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша о выходе Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение вступит в силу через год.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Так, решение президента Дональда Трампа вступит в силу 6 июля 2021 года.

Кроме того, главный оппонент Трампа на будущих президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае своей победы, он немедленно отменит решение о выходе США из ВОЗ.

Напомним, 7 июля Трамп в разгар пандемии коронавируса уведомил американский Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ. Накануне американский президент прекратил финансирование организации. Такие действия Трамп объясняет недостаточной реакцией ВОЗ на пандемию коронавируса.

О разрыве отношений с ВОЗ Трамп объявил еще в конце мая.

После этого, пересмотреть решение о выходе США из ВОЗ просили Трампа ряд медицинских организаций, ведь этот шаг может осложнить борьбу с пандемией.