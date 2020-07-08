ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, когда США официально выйдут из ВОЗ

Среда 08 июля 2020 обновлено 02:02
Стало известно, когда США официально выйдут из ВОЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Выход из организации состоится в 2021 году

Белый дом официально уведомил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша о выходе Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение вступит в силу через год.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Так, решение президента Дональда Трампа вступит в силу 6 июля 2021 года.

Кроме того, главный оппонент Трампа на будущих президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае своей победы, он немедленно отменит решение о выходе США из ВОЗ.

Напомним, 7 июля Трамп в разгар пандемии коронавируса уведомил американский Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ. Накануне американский президент прекратил финансирование организации. Такие действия Трамп объясняет недостаточной реакцией ВОЗ на пандемию коронавируса.

О разрыве отношений с ВОЗ Трамп объявил еще в конце мая.

После этого, пересмотреть решение о выходе США из ВОЗ просили Трампа ряд медицинских организаций, ведь этот шаг может осложнить борьбу с пандемией.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь