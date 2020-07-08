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Стало відомо, коли США офіційно вийдуть з ВООЗ

Середа 08 липня 2020 оновлено 02:02
Стало відомо, коли США офіційно вийдуть з ВООЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Вихід з організації відбудеться в 2021 році

Білий дім офіційно повідомив генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша про вихід Сполучених Штатів Америки з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Рішення набуде чинності через рік.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

Так, рішення президента Дональда Трампа набуде чинності 6 липня 2021 року.

Крім того, головний опонент Трампа на цьогорічних президентських виборах Джо Байден пообіцяв, що у разі своєї перемоги, він негайно скасує рішення про вихід США з ВООЗ.

Нагадаємо, 7 липня Трамп у розпал пандемії коронавірусу повідомив американський Конгрес про офіційний вихід США з ВООЗ. Напередодні американський президент припинив фінансування організації. Такі дії Трамп пояснює недостатньою реакцією ВООЗ на пандемію коронавірусу.

Про розрив відносин з ВООЗ Трамп оголосив ще наприкінці травня.

Після цього, переглянути рішення про вихід США з ВООЗ просили Трампа ряд медичних організацій, адже цей крок може ускладнити боротьбу з пандемією.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗДональд Трамп
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