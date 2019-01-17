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Стало известно, когда может состояться интронизация Епифания

Новости » Общество    17.01.2019 - 01:17
Стало известно, когда может состояться интронизация Епифания
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Интронизация главы Православной церкви Украины может пройти в феврале

Новоизбранный глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Киевского и всея Украины Епифаний заявил, что его интронизация может состояться уже в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Епифания телеканалу "Прямой".

Он отметил, что об интронизации будет объявлено отдельно и официально.

"Интронизация будет в начале февраля месяца. Это будет объявлено официально. Пока объявление как такого нет официального. Мы объявим это официально. И, соответственно, уже после официальной интронизации будет первое заседание Священного синода", - рассказал он.

Так, интронизация – торжественное богослужение, во время которого совершается возведение новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле, перед подписанием томоса об автокефалии, состоялась первая встреча Вселенского Патриарха Варфоломея и предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания.

В понедельник, 7 января, предстоятель ПЦУ осуществил литургию в Софийском соборе в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко.

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