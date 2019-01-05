Після вручення томосу постане автокефальна Православна церква України, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко вважає, що нова церква зможе ще більше об’єднати українців

Президент України Петро Порошенко подякував українцям по всьому світу, які молились за постання Православної Церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко в Twitter.

Також президент України подякував Варфоломію за мужність розпочати процес надання автокефалії.

"Дякую Його Всесвятості Варфоломію за Віру, Любов до України та нашого народу, мужність розпочати процес надання Автокефалії Православній Церкві України, завершення якого ми святкуємо в ці дні", - заявив Порошенко.

Окрім того, Порошенко вірить, що українська церква зможе продовжити об’єднувати українців.

"Після того, як золоті чорнила підпису Його Всесвятості лягли на текст Томосу, завтра, після його вручення, постане Автокефальна Православна Церква України – церква, яка демонструє любов і забезпечує єдність держави. Молюсь, щоб наша церква продовжувала об’єднувати українців", - повідомив президент України.

Нагадаємо, Верховна рада України може в січні прийняти закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви. За його словами, законопроект про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної православної церкви вже підготовлений і затверджений комітетом.