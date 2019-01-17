Стало відомо, коли може відбутись інтронізація Епіфанія

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Інтронізація глави Православної церкви України може пройти у лютому

Новообраний глава Православної церкви України (ПЦУ) Київського і всієї України Епіфаній заявив, що його інтронізація може відбутись вже у лютому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Епіфанія телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що про інтронізацію буде оголошено окремо та офіційно.

"Інтронізація буде на початку лютого місяця. Це буде оголошено офіційно. Поки що оголошення як такого немає офіційного. Ми оголосимо це офіційно. І, відповідно, вже після офіційної інтронізації буде перше засідання Священного синоду", - розказав він.

Так, інтронізація – це урочисте богослужіння, під час якого здійснюється зведення новообраного патріарха на патріаршу кафедру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стамбулі, перед підписанням томосу про автокефалію, відбулась перша зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія та предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія.

В понеділок, 7 січня, предстоятель ПЦУ здійснив літургію в Софійському соборі у Києві за участі президента України Петра Порошенка.