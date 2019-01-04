В понеділок предстоятель ПЦУ здійснить літургію в Софійському соборі

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Томос виставлять для загального огляду

У понеділок, 7 січня, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Єпіфаній здійснить літургію в Софійському соборі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію у Facebook представника митрополита Київського і всієї України Єпіфанія Івана Сидора.

Він зазначив, що під час літургії вхід до Софійського собору і його територію буде обмежений (заходи безпеки).

"7 січня святкуємо Різдво Христове. В соборі Святої Софії Київської буде служитися Літургія. Богослужіння очолить Блаженіший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України у співслужінні єпископату і духовенства єдиної помісної Української Православної Церкви", - написав він.

За його словами, томос буде зберігатися в трапезному храмі Софії Київської (Мала (Тепла) Софія). Кожен зможе його побачити: щодня з 8:00 до 18:00 у Малій Софії.

Окрім того, у спільній молитві запланована участь президента України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, української інтелігенції, капеланів та волонтерів.

Офіційно. Спочатку коротко: - 7 січня святкуємо Різдво Христове. - В соборі Святої Софії Київської буде служитися... Опубліковано Іваном Сидором Пʼятниця, 4 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що митрополит Епіфаній планує запросити партіарха Варфоломія до України після надання томосу.