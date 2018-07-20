Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Киев-Чоп

В результате ДТП пострадали десять человек, включая двоих детей

В полиции рассказали о состоянии пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 известно, что среди травмированных двое детей, из них девочка 2007 года рождения, жительница села Гульская Новоград-Волынского района; мальчик, на вид 13 лет.

Правоохранители отмечают, что детей в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.

Также в медицинские учреждения города Житомира доставлены: жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, жительница с. Гульская Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., еще 1 женщина, личность которой сейчас устанавливается.

Фото (zt.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.