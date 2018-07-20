Стало відомо про стан постраждалих у ДТП на трасі Київ-Чоп

В результаті ДТП постраждали десять осіб, включаючи двох дітей

У поліції розповіли про стан потерпілих у результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Повідомляється, що станом на 15:00 відомо, що серед травмованих двоє дітей, з них дівчинка 2007 року народження, жителька села Гульская Новоград-Волинського району; хлопчик, на вигляд 13 років.

Правоохоронці зазначають, що дітей у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Також в медичні заклади міста Житомира доставлені: мешканка Ружинського району Житомирщини, 1993 р. н., житель Новоград-Волинського, 1963 р. н., житель Коростеня, мешканка с. Гульская Новоград-Волинського району, 1999 р. н., мешканка Новоград-Волинського, 1975 р., ще 1 жінка, особа якої наразі встановлюється.

Фото (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали.