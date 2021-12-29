Стало известно, как следственный судья и прокурор способствовали хищению средств со счетов АРМА

Хищению 400 тыс. долларов со счетов Агентства по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) могли способствовать старший следователь Главного следственного управления Национальной полиции Украины Наталья Медведева и прокурор Офиса генеральной прокуратуры Ашот Геворкян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование Mind.ua.

Сергей Кисилев - владелец банковского ящика, из которого во время обыска были изъяты 400 тыс. долларов, а затем оказались на депозитном счете АРМА, - пытался доказать следствию и прокуратуре, что эти средства не имеют никакого отношения к уголовному производству, расследуемому Нацполом с 2012 года.

"400 тыс. долларов - это средства, которые мой клиент вместе с партнером планировал потратить на инвестиционный проект строительства в Виннице. Все соответствующие документы мы следствию предоставляли. Но эти аргументы их не удовлетворили", - объяснил адвокат Сергея Кисилева Игорь Орлов.

Ходатайство о наложении ареста подала старший следователь Главного следственного управления Национальной полиции Наталья Медведева. Сергей Кисилева об этом ходатайстве никто не предупреждал, поэтому добиться снятия ареста он попытался через суд.

Печерский районный суд Киева принял решение об отмене ареста средств. Но следователь НПУ Наталья Медведева была категорически против возврата 400 тыс. долларов владельцу банковского ящика. Прокурор ОГП Ашот Геворкян обратился в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о повторном наложении ареста на имущество.

По данным Mind.ua, на момент написания этого ходатайства вещественное доказательство - денежные купюры - уже находились в электронном, а не бумажном виде в банковской системе. Следовательно, они не хранили на себе следы преступления, и потому де факто не является вещественным доказательством в трактовке Уголовно-процессуального Кодекса.

Несмотря на это, судья Вовк повторно наложил арест на купюры, которые уже находились в банковской системе.

Сергей Кисилев подал в апелляцию в Киевский апелляционный суд города Киева, чтобы отменить незаконное, по его мнению, определение суда. Но прокурор трижды не являлся на судебное заседание. По неявке прокурора рассмотрение дела переносили трижды. Неявку на заседание в ОГП объяснили тем, что "у группы прокуроров отсутствуют сведения по поводу сообщения о назначении рассмотрения апелляционной жалобы".

На судебное заседание прокурор пришел только через три месяца после подачи апелляционной жалобы - 27 октября 2020 года. В этот же день Апелляционный суд г. Киева отменил право управления АРМА изъятыми из сейфа 400 тыс. долларов США, оставив в силе только арест этих денежных средств. То есть приказал, чтобы средства переместились со счетов АРМА к следственной судье Наталье Медведевой.

Но процессуальный прокурор Калинин, вопреки решению апелляционного суда, так и не дал указание следователям, чтобы те вернули средства из АРМА.

Mind.ua пишет, что если бы прокурор Геворкян и Калинин и следственная судья Медведева выполнили решение Киевского апелляционного суда от 27 октября 2020 года, то и преступления о похищении средств не произошло. По такой логике, именно из-за бездействия следователя и прокурора средства незаконно оказались на счету подставного лица - Игоря Короля.