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Суд отказал САП и АРМА в разъяснениях по поводу снятия ареста с половины денег Труханова

НовостиПолитика    13.06.2018 - 16:16
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Такое решение принял судья Глиняный

В Апелляционном суде Киева отказали САП и АРМА в предоставлении разъяснений относительно судебного решения о снятии ареста с 92 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

"Действительно Апелляционный суд отказал САП и АРМА в разъяснении решения о снятии ареста", - сообщил прокурор.

Такое решение принял судья Глиняный.

Кроме того, в постановлении суда от 1 июня говорится: "Отказать представителю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений лицо_4, и прокурору второго отдела управления Специализированной антикоррупционной прокуратуры лицо_5 в удовлетворении заявления о разъяснении постановления коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г. Киева от 05 апреля 2018 года постановленной по результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Коротюк М. Г., который действует в интересах ООО "Элит Девелопмент" на определение следственного судьи Соломенского районного суда. Киева от 13 марта 2018 года в уголовном производстве № 52016000000000411 от 02.11.2016 года".

Напомним, 8 июня Соломенский районный суд Киева постановил отменить все обязательства мэра Одессы Геннадия Труханова и решил вернуть ему загранпаспорта.

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Теги публикации: Геннадий Труханов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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