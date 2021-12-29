Стало відомо, як слідча та прокурор сприяли викраденню коштів з рахунків АРМА

Сергій Кісільов - власник банківської скриньки, з якої під час обшуку були вилучені 400 тис. доларів, а потім опинилися на депозитному рахунку АРМА, - намагався довести слідству та прокуратурі, що ці кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження, яке розслідується Нацполом із 2012 року.



"400 тис. доларів - це кошти, які мій клієнт разом з партнером планував витратити на інвестиційний проект будівництва у Вінниці. Усі відповідні документи ми слідству надавали. Але ці аргументи їх не задовольнили", - пояснив адвокат Сергія Кісільова Ігор Орлов.



Клопотання про накладення арешту подала старша слідча Головного слідчого управління Національної поліції Наталія Мєдвєдєва. Сергія Кісільова про це клопотання ніхто не попереджав, тому домогтися зняття арешту він спробував через суд.



Печерський районний суд Києва виніс ухвалу про скасування арешту коштів. Але слідча НПУ Наталія Медведєва була категорично проти повернення 400 тис. доларів власнику банківської скриньки. Натомість прокурор ОГП Ашот Геворкян звернувся до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про повторне накладення арешту на майно.



За даними Mind.ua, на момент написання цього клопотання речовий доказ - грошові купюри - уже знаходилися в електронному, а не паперовому вигляді у банківській системі. А отже, вони не зберігали на собі сліди злочину, і тому де факто не є речовим доказом у трактуванні Кримінально-процесуального Кодексу.



Попри це, суддя Вовк повторно наклав арешт на купюри, які уже знаходилися в банківській системі.



Сергій Кісільов подав в апеляцію до Київського апеляційного суду міста Києва, щоб скасувати незаконну, на його думку, ухвалу суду. Але прокурор тричі не з'являвся на судове засідання. Через неявку прокурора розгляд справи переносили тричі. Неявку на засідання в ОГП пояснили тим, що "у групи прокурорів відсутні відомості щодо повідомлення про призначення розгляду апеляційної скарги".



На судове засідання прокурор прийшов лише через три місяці після подання апеляційної скарги - 27 жовтня 2020 року. Цього ж дня Апеляційний суд м. Києва скасував право управління АРМА вилученими із сейфу 400 тис. доларами США, залишивши в силі лише арешт цих грошових коштів. Тобто, наказав, щоб кошти перемістилися із рахунків АРМА до слідчої Наталії Мєдвєдєвої.



Але процесуальний прокурор Калінін всупереч рішенню апеляційного суду так і не дав вказівку слідчим, щоб ті повернули кошти з АРМА.



Mind.ua пише, що якби прокурор Геворкян та Калінін і слідча Медвєдєва виконала рішення Київського апеляційного суду 27 жовтня 2020 року, то і злочину про викрадення коштів не сталося. За такою логікою, саме через бездіяльність слідчої та прокурора кошти незаконно опинилися на рахунку підставної особи - Ігоря Короля.