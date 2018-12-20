Стало известно, сколько заработала семья Проданов за последние четыре года

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Супруги заработали свыше 4,6 млн гривен

Экс-председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан и его жена получили официально подтвержденный совокупный законный доход за период с 2014 по 2018 годы на сумму 4 675 713 грн. Об этом говорится в постановлении суда об избрании меры пресечения Продану, сообщает РБК-Украина.

В постановлении указано, что за период работы на государственной службе в Государственной финансовой инспекции Украины Продан за период с 2014 по 2018 годы получил доходы в сумме 1 081 057 грн., а его жена - 3 594 656 грн. Таким образом, официально подтвержденный совокупный законный доход супругов за период с 2014 по 2018 годы составил 4 675 713 грн.

Напомним, в марте 2005 года Продана назначили на должность главного государственного налогового ревизора-инспектора отдела организации погашения налогового долга управления погашения просроченных налоговых обязательств ГНА в Винницкой области.

В дальнейшем, в период с сентября 2008 года по июль 2016 года, он занимал руководящие должности в налоговых органах Винницкой, Черкасской областей и Межрегиональном главном управлении ГФС - Центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков. А с 01.07.2016 года Продана назначили исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 07.02.2018 года № 85-р на Продана было возложено исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины.

В соответствии с указанными в постановлении данными, Проданом за указанный период работы в органах государственной власти осуществлен ряд затрат, в частности:

приобретена квартира общей площадью 88, 40 м 2 , стоимость на дату приобретения 550 445 грн.;

гараж общей площадью 24,00 м 2, стоимость на дату приобретения 18 000 грн.;

легковой автомобиль марки Toyota, модель Avalon 2012 года выпуска, стоимость на дату приобретения 467 500 грн.

Кроме того, 19.01.2016 жена Продана приобрела квартиру общей площадью 72,10 м 2, ориентировочной рыночной стоимостью 60 тыс. долларов.

Также в собственности супругов Проданов находится ценное имущество: часы Petek Philippe, ювелирные изделия Damiani, часы Damiani, расчетная стоимость которого составляет менее 365 400 грн.

Кроме того, в постановлении суда говорится, что Продан, находясь на должностях и.о. заместителя председателя ГФС и и.о. председателя ГФС, приобрел в собственность 89 522 518,45 грн. законность оснований приобретения которых не подтверждено.

Напомним, в начале декабря суд отпустил Продана на поруки.

Отметим, Мирослава Продана обвиняют в незаконном обогащении, а именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн грн, во владении двумя домами в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн, а также во владении тремя автомобилями представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.