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Стало відомо, скільки заробило подружжя Проданів за останні чотири роки

Новини » Політика    20.12.2018 - 15:11
Стало відомо, скільки заробило подружжя Проданів за останні чотири роки
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Подружжя заробило понад 4,6 млн гривень

Екс-голова Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан та його дружина отримали офіційно підтверджений сукупний законний дохід за період з 2014 по 2018 роки на суму 4 675 713 грн. Про це йдеться в ухвалі суду про обрання запобіжного заходу Продану, повідомляє РБК-Україна. 

В ухвалі зазначено, що за період роботи на державній службі у Державній фінансовій інспекції України Продан за період з 2014 по 2018 роки отримав доходи в сумі 1 081 057 грн., а його дружина - 3 594 656 грн. Таким чином, офіційно підтверджений сукупний законний дохід подружжя за період з 2014 по 2018 роки склав 4 675 713 грн. 

Нагадаємо, в березні 2005 року Продана призначено на посаду головного державного податкового ревізора-інспектора відділу організації погашення податкового боргу управління погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА в Вінницькій області. 

У подальшому, у період з вересня 2008 року по липень 2016 року, він займав керівні посади в податкових органах Вінницької, Черкаської областей та Міжрегіональному головному управління ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників. А від 01.07.2016 року Продана  призначено виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби України. 

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 07.02.2018 року № 85-р на Продана було покладено виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України. 

Згідно із вказаними в ухвалі даними, Проданом за вказаний період роботи в органах державної влади здійснено ряд витрат, зокрема: 

  • придбано квартиру загальною площею 88, 40 м 2 , вартість на дату набуття 550 445 грн.; 
  • гараж загальною площею 24,00 м 2, вартість на дату набуття 18 000 грн.;
  • легковий автомобіль марки Toyota, модель Avalon 2012 року випуску, вартість на дату набуття 467 500 грн.

Крім того, 19.01.2016 дружина Продана придбала квартиру загальною площею 72,10 м 2, орієнтовною ринковою вартістю 60 тис. доларів. 

Також у власності подружжя Проданів перебуває цінне майно: годинник Petek Philippe, ювелірні вироби Damiani, годинник Damiani, розрахункова вартість якого сукупно складає щонайменше 365 400 грн.

Крім того, в ухвалі суду йдеться про те, що Продан, перебуваючи на посадах в.о. заступника голови ДФС та в.о. голови ДФС, набув у власність 89 522 518,45 грн. законність підстав набуття яких не підтверджено.

Нагадаємо, на початку грудня суд відпустив Продана на поруки. 

Зазначимо, Мирослава Продана звинувачують у незаконному збагаченні, а саме у володінні двома квартирами у елітній київській новобудові вартістю 6,7 млн грн, у володінні двома будинками в Турецькій Республіці вартістю 78 млн грн, а також у володінні трьома автівками представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

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