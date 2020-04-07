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Трамп за месяц пандемии коронавируса потерял 1 млрд долларов

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 10:13
Трамп за месяц пандемии коронавируса потерял 1 млрд долларов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Оценка велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают компании Трампа

Бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 млрд долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Forbes.

Как сообщается, оценка активов Трампа за последний месяц снизилась на 1 млрд долларов из-за карантинных мер связанных с пандемией коронавируса. Так, состояние президента оценивали в 3,1 млрд долларов, но теперь эта цифра составляет 2,1 млрд долларов.

Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%.

Напомним, президент США Дональд Трамп может сократить объемы добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Трамп ответил на вопрос одного из журналистов о том, попросит ли Вашингтон производителей нефти сократить добычу.

Также добавим, что в связи с введением карантин в Украине из-за коронавируса местные бюджеты потеряют сотни миллионов гривен. В принятом Радой "антикоронавирусном" законе №3275 говорится, что бизнес не будет уплачивать земельную плату и налог на имущество только за март.

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Новости Украины ForbesСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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