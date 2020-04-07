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Трамп за місяць пандемії коронавірусу втратив 1 млрд доларів

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:13
Трамп за місяць пандемії коронавірусу втратив 1 млрд доларів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Оцінка проводилася на основі зміни цін акцій у сегментах, в яких працюють компанії Трампа

Бізнес президента США Дональда Трампа втратив 1 млрд доларів через пандемію коронавирусу. Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляється, оцінка активів Трампа за останній місяць знизилася на 1 млрд доларів через карантинні заходи пов'язані з пандемією коронавірусу. Так, стан президента оцінювали в 3,1 млрд доларів, але тепер ця цифра становить 2,1 млрд доларів.

Оцінка капіталізації активів президента США велася на основі зміни цін акцій у сегментах, в яких працюють його компанії. З 1 по 18 березня акції кількох девелоперських компаній включаючи Boston Properties і Vornado Realty Trust подешевшали в середньому на 37%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може скоротити обсяги видобутку нафти, якщо ОПЕК+ прийде до такого рішення. Трамп відповів на запитання одного з журналістів про те, чи попросить Вашингтон виробників нафти скоротити видобуток.

Також додамо, що у зв'язку з введенням карантину в Україні через коронавірус місцеві бюджети втратять сотні мільйонів гривень. У прийнятому Радою "антикоронавирусном" законі №3275 кажуть, що бізнес не буде сплачувати земельну плату і податок на майно тільки за березень.

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