Коронавирус в Украине: стало известно, сколько потеряли местные бюджеты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, местные бюджеты могут потерять минимум 12,4 млрд гривен

В связи с введением карантин в Украине из-за коронавируса местные бюджеты потеряют сотни милионов гривен. РБК-Украина узнало, сколько могут потерять бюджеты Киева, Одессы и Днепра.

В принятом Радой "антикоронавирусном" законе №3275 говорится, что бизнес не будет уплачивать земельную плату и налог на имущество только за март. По словам главы Ассоциации городов Украины, мэра Киева Виталия Кличко, из-за налоговых льгот и других ограничений местные бюджеты потеряют минимум 12,4 млрд гривен. Только столица недополучит примерно 1,6 млрд гривен, отметил Кличко.

"У общин не останется средств на зарплаты медикам, учителям, работникам социальных и коммунальных служб. Органы местного самоуправления, можно сказать, остались один на один с пандемией. Мэры городов и городков закупают маски, средства защиты для врачей, оборудование, ищут средства и спонсоров. Поэтому важно, чтобы центральная власть слышала местные общины, их потребности и замечания", - прокомментировал РБК-Украина Кличко.

Более критически по поводу налоговых новаций высказался мэр Днепра Борис Филатов. По его оценке, бюджет города может недополучить 300 млн гривен.

"Весь мир помогает пострадавшим городам огромными финансовыми вливаниями, а они принимают закон, который окончательно грабит местное самоуправление… Люди, провалившие госбюджет и уронившие промпроизводство, штампующие безумные законы, не читая их, теперь решили запустить свои грязные и кривые руки в деньги территориальных громад", - написал он на своей странице в Facebook.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Борису Филатову, чтобы подробнее узнать о том, как город переживает эпидемию, но нам отказали, сославшись "на занятость".

Потери бюджета Одессы от ограничений по ожидаемым прогнозным расчетам на 2020 год составят около 100 млн гривен, рассказал мэр города Геннадий Труханов.

"И если Одессе эти законы нанесли ощутимый, но не критичный удар, то для многих небольших городов, где налог на землю и недвижимость является основным источником доходов, по сути, это нокаут", - отметил Труханов.

Напомним, Кличко заявил, что в Киеве полмиллиона жителей вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине.

Отметим, Минздрав сообщал, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.