Стало известно, сколько раз в День Независимости объявляли воздушную тревогу

В День Независимости, 24 августа, по всей территории Украины прозвучало почти 200 предупреждений о ракетной опасности. Такой показатель стал набольшим с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "Карта тревог".
"Было объявлено 189 тревог в областях и в г. Киев. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - сообщили волонтеры.
Чаще всего сирены выли в:
Стоит отметить, что предыдущий "рекорд" - 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи.
Напомним, российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "калибров" в Черное море. Следовательно, опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.
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