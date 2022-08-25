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Стало известно, сколько раз в День Независимости объявляли воздушную тревогу

Фото: Сколько раз в День Независимости объявляли воздушную тревогу (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В День Независимости, 24 августа, по всей территории Украины прозвучало почти 200 предупреждений о ракетной опасности. Такой показатель стал набольшим с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "Карта тревог".

"Было объявлено 189 тревог в областях и в г. Киев. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - сообщили волонтеры.

Чаще всего сирены выли в:

  • Кировоградской области - 12 тревог;
  • Полтавской области - 12 тревог;
  • Запорожской области - 11 тревог;
  • Днепропетровской области - 11 тревог.

Стоит отметить, что предыдущий "рекорд" - 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи.

Напомним, российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "калибров" в Черное море. Следовательно, опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

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