Стало відомо, скільки разів у День Незалежності оголошували повітряну тривогу

У День Незалежності, 24 серпня, по всій території України пролунало майже 200 попереджень про ракетну небезпеку. Такий показник став найбільшим від 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт " Мапа тривог ".

"Було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - поінформували волонтери.

Найчастіше сирени вили у:

Кіровоградській області - 12 тривог;

Полтавській області - 12 тривог;

Запорізькій області - 11 тривог;

Дніпропетровській області - 11 тривог.

Варто зазначити, що попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.