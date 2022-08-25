Стало відомо, скільки разів у День Незалежності оголошували повітряну тривогу

У День Незалежності, 24 серпня, по всій території України пролунало майже 200 попереджень про ракетну небезпеку. Такий показник став найбільшим від 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт "Мапа тривог".
"Було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - поінформували волонтери.
Найчастіше сирени вили у:
Варто зазначити, що попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.
Нагадаємо, російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Отже, Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.
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