Стало известно, сколько Польша примет украинских детей в школах 1 сентября

По его словам, Польша и дальше готова принимать маленьких украинцев.

"Мы приняли 200 тысяч, из них 160 тысяч - в школы и 40 тысяч - в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с министерством внутренних дел и администрацией", - заявил министр.

Напомним, в Польше с июля меняются правила пребывания для украинских беженцев. Соответствующие изменения в закон подписал президент Анджей Дуда.

Ранее мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.