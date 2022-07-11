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Стало известно, сколько Польша примет украинских детей в школах 1 сентября

Фото: польские школы дополнительно примут 200 тысяч украинских детей (unsplash.com)
Автор: Артур Родивилов

К 1 сентября количество украинских детей в польских школах и детских садах может достигнуть 400 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

По его словам, Польша и дальше готова принимать маленьких украинцев.

"Мы приняли 200 тысяч, из них 160 тысяч - в школы и 40 тысяч - в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с министерством внутренних дел и администрацией", - заявил министр.

Напомним, в Польше с июля меняются правила пребывания для украинских беженцев. Соответствующие изменения в закон подписал президент Анджей Дуда.

Ранее мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.

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