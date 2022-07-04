Въезд, льготы и жилье. Что изменится для украинцев в Польше

Президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам

В Польше с июля меняются правила пребывания для украинских беженцев. Соответствующие изменения в закон подписал президент Анджей Дуда.

TRAVEL РБК-Украина сообщает о ключевых изменениях со ссылкой сообщение посольства Украины в Польше.

Восстановление статуса временной защиты после длительного выезда из Польши

По последним данным Государственной пограничной службы Украины, в нашу страну уже вернулись почти 3,5 млн граждан.

Однако при выезде с территории Польши в любую страну, включая Украину, на срок более 30 дней за одну поездку, украинские беженцы теряют статус защиты, который они получили при регистрации номера PESEL UKR.

Фото: Проверка документов пограничниками Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)

Теперь этот статус можно будет восстановить при условии, что выезд на срок более 30 дней был:

на территорию Шенгенской зоны;

причина возвращения из Украины обоснована – активные боевые действия по месту жительства.

Также теперь непосредственный въезд на территорию Польши с территории Украины не является обязательным, чтобы на украинского гражданина распространялось действие этого закона. С 1 июля въезжать за защитой в Польшу можно и через границы ЕС.

Пограничная служба Польши и ее руководитель выполняют функцию контактного центра с органами других государств ЕС для обмена информацией о лицах, которые пользуются временной защитой.

Также через польскую пограничную службу будет осуществляться контроль субъектов, имеющих доступ к реестру граждан Украины, получивших номер PESEL. Данные о такой регистрации передаются из местных органов власти в пограничную службу в течение месяца.

Что изменится для беженцев, которые остаются в Польше

Как сообщалось ранее, программа бесплатного жилья с питанием от польских граждан и организаций (отелей, баз отдыха, летних лагерей) в Польше "40+" (40 злотых в сутки за одного беженца) ограничили 120 днями с даты въезда. То есть, те, кто приехал в начале марта, на такую помощь уже не могут претендовать с июля, кроме льготных категорий – для них поддержку продолжают еще на 120 дней.

Фото: Новые беженцы в Польше могут претендовать на бесплатное жилье на 120 дней (gettyimages.com)

Те, кто приедет в Польшу в июле и зарегистрируется с PESEL UKR, могут претендовать на такое размещение также до 120 дней.

По новому закону, меняется оформление денежной компенсации от правительства тем, кто предоставляет жилье беженцам по программе "40+": теперь заявление можно будет подать лишь на 1 месяц – на следующий день после окончания срока предыдущего заявления. Если поляки подадут заявление на компенсацию не вовремя, к рассмотрению его не примут.

Нововведения касаются изменений в технические и строительные условия помещений, где поселяют украинских беженцев для коллективного проживания. Речь идет об упрощении процедур реконструкции и изменения целевого назначений зданий в коммунальной собственности.

Для украинцев вводят комплексные решения для того, чтобы беженцы становились самостоятельными членами общества: увеличение возможностей посещать языковые курсы, гибкие условия трудоустройства, создание детских центров и дополнительных мест в детсадах.

Напомним, мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.