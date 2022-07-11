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Стало відомо, скільки Польща прийме українських дітей у школах 1 вересня

Фото: польські школи додатково приймуть 200 тисяч українських дітей (unsplash.com)
Автор: Артур Родивилов

До 1 вересня кількість українських дітей у польських школах і дитячих садках може досягти 400 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек.

За його словами, Польща і далі готова приймати маленьких українців.

"Ми прийняли 200 тисяч, з них 160 тисяч - в школи і 40 тисяч - в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тисяч може приєднатися з 1 вересня. Це все буде видно протягом наступних тижнів. Система еластична, узгоджена з органами управління, з самоврядуванням, з відділами освіти, з Міністерством внутрішніх справ і адміністрацією", - заявив міністр.

Нагадаємо, у Польщі з липня змінюються правила перебування для українських біженців. Відповідні зміни в закон підписав президент Анджей Дуда.

Раніше ми писали, які країни урізують допомогу українським біженцям.

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