Стало известно, сколько нардепов от СН подтвердили участие в заседании Рады

Участие во внеочередном заседании Верховной рады примут более 200 народных депутатов от фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника, некоторые народные депутаты могут не принять участие во внеочередном заседании в четверг.

"Если кто-то будет иметь симптомы или будет себя плохо чувствовать - могут не приехать. Сейчас уже более 200 депутатов подтвердили участие в заседании", - сообщил источник.

Так, в "Слуге народа" уверены, что в парламенте на внеочередном заседании точно хватит голосов для принятия второго "антикоронавирусного" пакета законопроектов.

"Мы же не единственная фракция. Рассчитываем на ответственность всех депутатов", - сказал собеседник агентства.

Напомним, парламентарии в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Документы будут касаться материальной поддержки незащищенных социальных групп. Кроме того, рассмотрят нардепы и экономический блок, который, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Как писало РБК-Украина, ВР в четверг также может назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако фамилию претендента депутатам пока не назвали. Вероятно она будет озвучена на заседании фракции "Слуга народа" утром 26 марта.