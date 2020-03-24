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Стало відомо, скільки нардепів від СН підтвердили участь у засіданні Ради

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У СН впевнені, що голосів для прийняття "антикоронавірусного" пакету законів вистачить

Участь у позачерговому засіданні Верховної ради приймуть понад 200 народних депутатів з фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

За словами співрозмовника, деякі народні депутати можуть не взяти участь у позачерговому засіданні у четвер.

"Якщо хтось матиме симптоми або буде себе погано почувати - можуть не приїхати. Наразі вже понад 200 депутатів підтвердили участь у засіданні", - повідомило джерело.

Так, у "Слузі народу" впевнені, що в парламенті на позачерговому засіданні точно вистачить голосів для прийняття другого "антикоронавірусного" пакету законопроектів.

"Ми ж не єдина фракція. Розраховуємо на відповідальність усіх депутатів", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, парламентарії у четвер, 26 березня, на позачерговому засіданні розглянуть "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення. Документи стосуватимуться матеріальної підтримки незахищених соціальних груп. Крім того, розглянуть нардепи й економічний блок, який, у тому числі, буде стосуватися змін у податкове законодавство.

Як писало РБК-Україна, ВР у четвер також може призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Однак прізвище претендента депутатам поки не назвали. Ймовірно воно буде озвучене на засіданні фракції "Слуга народу" вранці 26 березня.

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