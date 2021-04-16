Стало известно, сколько налогов компания "АТБ-Маркет" уплатила в 2020 году
Компания "АТБ-Маркет" по итогам 2020 года увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11 место среди крупнейших налогоплательщиков страны. Сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.
Об этом говорится в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", издаваемом при поддержке Государственной фискальной службы.
Вместе с тем компания сохранила титул крупнейшего налогоплательщика в сфере организованной розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Лидирующие места в первой десятке рейтинга заняли государственные сырьевые и энергетические монополии, а также представители высокомаржинальной отрасли по производству и реализации табачных изделий.
Как известно, компания "АТБ-Маркет" является частью корпорации "АТБ", в которую также входят ряд предприятий в сфере производства продуктов питания и логистики.
По итогам 2020 года все подразделения данной корпорации увеличили уплату налогов на 26%, обновив собственный исторический рекорд до 15,8 млрд грн.
Также корпорация является одним из крупнейших внутренних инвесторов в стране. Её инвестиции в экономику Украины на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США.