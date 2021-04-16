Стало відомо, скільки податків компанія "АТБ-Маркет" сплатила у 2020 році

Компанія "АТБ-Маркет" за підсумками 2020 року збільшила сплату податкових платежів на 28%, посівши 11 місце серед найбільших платників податків країни. Сума сплачених нею податків і зборів до бюджетів різних рівнів склала 8,677 млрд грн.

Про це йдеться в рейтингу найбільших платників податків України "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах", який видається за підтримки Державної фіскальної служби.

Лідируючі місця в першій десятці рейтингу зайняли державні сировинні та енергетичні монополії, а також представники високомаржинальних галузі з виробництва та реалізації тютюнових виробів.

Разом з тим компанія зберегла титул найбільшого платника податків у сфері організованої роздрібної торгівлі продуктами харчування і товарами повсякденного попиту.

Як відомо, компанія "АТБ-Маркет" є частиною корпорації "АТБ", в яку також входять ряд підприємств у сфері виробництва продуктів харчування і логістики.

За підсумками 2020 року всі підрозділи даної корпорації збільшили сплату податків на 26%, оновивши власний історичний рекорд до 15,8 млрд грн.

Також корпорація є одним з найбільших внутрішніх інвесторів у країні. Її інвестиції в економіку України протягом двох років складуть майже мільярд доларів США.