Стало известно, сколько боевиков добровольно сдались СБУ

За период боевых действий на Донбассе Украине добровольно сдались 390 боевиков. Они воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", которая была начата в августе 2015 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Как сообщается, воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могут

сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. В СБУ отмечают, что программа "Тебя ждут дома" считается неким "предвестником" переходного правосудия.

Напомним, глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона "Восток", который воевал в составе незаконных вооруженных формирований против украинской армии в районе Донецкого аэропорта.