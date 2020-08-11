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Стало известно, сколько боевиков добровольно сдались СБУ

Автор: Андрей Козловский

Они воспользовались программой "Тебя ждут дома"

За период боевых действий на Донбассе Украине добровольно сдались 390 боевиков. Они воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", которая была начата в августе 2015 года.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Как сообщается, воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могут
сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. В СБУ отмечают, что программа "Тебя ждут дома" считается неким "предвестником" переходного правосудия.

Напомним, глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона "Восток", который воевал в составе незаконных вооруженных формирований против украинской армии в районе Донецкого аэропорта.

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